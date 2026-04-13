Persisten fugas de agua en Nava; vecinos exigen solución de fondo

NAVA, COAH. – A pesar de que recientemente se atendió una fuga de agua en la calle Cedral, en la colonia 2 de Agosto, vecinos del sector señalaron que el problema persiste en distintas zonas, evidenciando fallas constantes en la red hidráulica.

En el lugar aún pueden observarse encharcamientos, calles deterioradas y trabajos que obligan a abrir zanjas de forma recurrente, lo que genera molestias entre habitantes, quienes consideran que las reparaciones son solo temporales y no resuelven el problema de fondo.

Habitantes indicaron que estas situaciones no solo provocan desperdicio de agua, sino también afectaciones en la vialidad, acumulación de lodo y riesgos para peatones, especialmente en calles donde el flujo de agua permanece por varios días.

"Vienen, arreglan y a las semanas vuelve a pasar lo mismo", comentaron vecinos, quienes pidieron que se realicen trabajos más profundos para renovar la infraestructura y evitar que las fugas sigan repitiéndose en la colonia.

Ante este panorama, insistieron en la necesidad de un mantenimiento integral a la red de agua potable en Nava, ya que, aseguran, las fallas ya no son casos aislados, sino un problema constante en varios sectores del municipio.