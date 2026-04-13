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Coahuila

Capacitan en primeros auxilios a organizadores de eventos en Nava

Buscan fortalecer la atención ante emergencias y fomentar espacios más seguros para las familias.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 abril, 2026 - 03:06 p.m.
Capacitan en primeros auxilios a organizadores de eventos en Nava
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      NAVA, COAH. – Con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, personas que colaboran en la organización de eventos participaron en un curso de primeros auxilios impartido en la base de Bomberos, como parte de acciones enfocadas en la prevención.

      Durante la capacitación se abordaron temas clave como la atención en casos de convulsiones, la aplicación de la maniobra de Heimlich, el manejo y uso de extintores, así como la atención básica de heridas, conocimientos considerados esenciales para actuar de manera oportuna en situaciones de riesgo.

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      Participantes señalaron que este tipo de cursos resulta necesario, especialmente en espacios donde se concentran familias y asistentes, ya que permite contar con personal con nociones básicas para intervenir mientras llegan los cuerpos de emergencia.

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      Importancia de la capacitación en primeros auxilios

      Asimismo, se hizo un llamado a propietarios de salones de eventos, albercas y espacios sociales a cumplir con los permisos correspondientes con anticipación, a fin de garantizar condiciones seguras y ordenadas para la realización de actividades.

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