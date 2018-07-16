Fumigan contra la garrapata

Villa Unión, Coah.- Personal del área de Vectores perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número 1 realizó acciones de fumigación en algunos hogares de este municipio, donde se detectó la presencia de garrapata.

El coordinador de Vectores, Ricardo René Chávez Monsiváis, indicó en entrevista que ante una petición hecha por la primera dama del municipio, Eva Irene Lafuente de Cárdenas, se acudió a Villa Unión con el propósito de efectuar la fumigación.

“Había presencia de garrapata en alrededor de 4 domicilios, por lo que se procedió a llevar a cabo una fumigación focalizada en estos hogares, ya que por la actual ola de calor, se incrementa la presencia de este vector”, apuntó.

Aunado a ello, se realizó la fumigación contra la garrapata en edificios públicos, como son el DIF municipal, el Centro de Salud, la Casa de los Médicos, y la Presidencia municipal, como una medida preventiva.

Se utiliza un insecticida específico para la eliminación de la garrapata, chinche y pulga, que además combate la presencia de arácnidos; mientras que para el caso del combate al mosquito transmisor del dengue, se hace uso de otra solución química.