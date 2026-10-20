Destacan ganaderos de Zaragoza en la Expo Ganadera de Saltillo
Fabián Rodríguez Salinas logró varios primeros lugares y campeonatos con ejemplares Hereford, mientras Claudio Quiroga Peña ganó en Mejor Hembra Brangus Rojo.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
ZARAGOZA, Coahuila - Ganaderos de Zaragoza destacaron en la Expo Ganadera del Rodeo de Saltillo, donde obtuvieron reconocimientos por la calidad de sus ejemplares bovinos.
Reconocimientos de Fabián Rodríguez Salinas
Fabián Rodríguez Salinas consiguió tres primeros lugares y un segundo lugar, además de los títulos de Campeona de la Raza Hereford y Campeona Suprema, correspondiente a la distinción de Campeona de Campeonas.
Éxito de Claudio Quiroga Peña en Brangus Rojo
Por su parte, Claudio Quiroga Peña obtuvo el primer lugar en la categoría de Mejor Hembra Brangus Rojo. La Asociación Ganadera Local de Zaragoza reconoció los resultados de ambos productores y su trabajo en la selección y mejoramiento genético del ganado.