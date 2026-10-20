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Coahuila

Destacan ganaderos de Zaragoza en la Expo Ganadera de Saltillo

Fabián Rodríguez Salinas logró varios primeros lugares y campeonatos con ejemplares Hereford, mientras Claudio Quiroga Peña ganó en Mejor Hembra Brangus Rojo.

Por Alberto Ibarra - 20 octubre, 2026 - 01:47 p.m.
Ganaderos de Zaragoza obtuvieron reconocimientos en la Expo Ganadera de Saltillo.
Ganaderos de Zaragoza obtuvieron reconocimientos en la Expo Ganadera de Saltillo.
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      ZARAGOZA, Coahuila - Ganaderos de Zaragoza destacaron en la Expo Ganadera del Rodeo de Saltillo, donde obtuvieron reconocimientos por la calidad de sus ejemplares bovinos.

      Reconocimientos de Fabián Rodríguez Salinas

      Fabián Rodríguez Salinas consiguió tres primeros lugares y un segundo lugar, además de los títulos de Campeona de la Raza Hereford y Campeona Suprema, correspondiente a la distinción de Campeona de Campeonas.

      Éxito de Claudio Quiroga Peña en Brangus Rojo

      Por su parte, Claudio Quiroga Peña obtuvo el primer lugar en la categoría de Mejor Hembra Brangus Rojo. La Asociación Ganadera Local de Zaragoza reconoció los resultados de ambos productores y su trabajo en la selección y mejoramiento genético del ganado.

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