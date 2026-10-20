San Buenaventura: Julián Martínez pide apoyo para alimentos y pañales

Ante la falta de alimentos y pañales desechables para adulto, Julián Martínez González pidió apoyo a través de redes sociales, donde expuso la difícil situación económica que enfrenta junto con su familia.

En su publicación, el habitante de San Buenaventura expresó que se quedaron sin despensa y que necesita con urgencia pañales para adulto, por lo que recurrió nuevamente a la solidaridad de amigos, conocidos y ciudadanos que puedan contribuir con alguno de estos productos.

"Es horrible que te cale el hambre y no tener qué comer, tener hambre del que hasta te duele", escribió al describir las condiciones que atraviesa, al tiempo que reconoció la dificultad que representa tener que solicitar ayuda una vez más.

La difícil situación económica de Julián Martínez ha llevado a su familia a solicitar ayuda.

Martínez González manifestó que, pese a la desesperación que le genera la falta de recursos, mantiene la esperanza de recibir apoyo de personas que puedan compartir alimentos o contribuir para adquirir los productos que necesita.

En su mensaje, también expresó su preocupación por la situación que enfrenta y comparó su circunstancia con el relato bíblico de la viuda de Sarepta, quien se quedó sin provisiones durante una sequía.

Martínez González compara su situación con la viuda de Sarepta en un relato bíblico.

Para quienes deseen ayudarlo, compartió el número telefónico y de WhatsApp 866 212 8228, mediante el cual pueden ponerse en contacto con él para conocer sus necesidades.

Asimismo, proporcionó una cuenta de BBVA a nombre de su esposa, Maricruz Castro Portillo, para quienes tengan la posibilidad de realizar una aportación económica destinada a la compra de alimentos y pañales.

El solicitante agradeció de antemano a las personas que puedan contribuir y expresó sus deseos de bienestar para quienes respondan a su petición.