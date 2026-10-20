Convierten a niños de Allende en "Guardianes del Planeta"

Niñas y niños de jardines de niños de Allende participan en una campaña de educación ambiental para fomentar desde temprana edad el cuidado del entorno, la limpieza de las calles y la protección de los espacios públicos.

Importancia de la Educación Ambiental

Como parte de las actividades previas al Día de la Ecología, se realizan visitas a distintos planteles educativos para explicar a los pequeños la importancia de depositar la basura en su lugar y evitar arrojar desechos en la vía pública. Durante las jornadas, los estudiantes reciben una medalla que los distingue como "Guardianes del Planeta."

La iniciativa busca que los menores compartan lo aprendido con sus familias y promuevan hábitos responsables en sus hogares y colonias. Con estas acciones se pretende fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia y fomentar la participación de la comunidad en el cuidado de los espacios comunes.

Fomentando Hábitos Responsables en el Hogar

La campaña también destaca la importancia de la educación como herramienta para prevenir la contaminación y mantener entornos limpios, mediante pequeñas acciones cotidianas que contribuyan al bienestar de las familias de Allende.