Nava lleva sus tradiciones al festival internacional de folclor "El Mitote"

NAVA, COAH.- El grupo de Danza Folclórica de la Misión Cultural de Nava tuvo una destacada participación en el festival internacional de folclor "El Mitote", realizado en Ciudad Acuña, donde los estudiantes llevaron al escenario parte de las tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad de la región.

Durante el encuentro, los integrantes del grupo presentaron diversos números de danza folclórica, mostrando el trabajo desarrollado durante sus ensayos y los conocimientos adquiridos dentro de la Misión Cultural.

La experiencia de los estudiantes

Bajo la dirección de la profesora Gliseth Villedas Pecina, los alumnos tuvieron la oportunidad de compartir escenario con otros grupos participantes, generando un intercambio cultural que les permitió conocer diferentes formas de interpretar y preservar las tradiciones a través de la música y la danza.

Para los estudiantes, formar parte de este festival representó una experiencia que va más allá de una presentación, al permitirles convivir con otros jóvenes y agrupaciones, adquirir experiencia frente al público y representar a Nava en un espacio dedicado a la cultura.

Importancia de la danza folclórica

La danza folclórica mantiene un papel importante en la preservación de las costumbres, ya que permite que las nuevas generaciones conozcan y mantengan vigentes expresiones que forman parte de la historia y las raíces de sus comunidades.

La participación del grupo navense fue posible gracias al apoyo brindado para facilitar el traslado de los estudiantes hasta Ciudad Acuña, permitiendo que acudieran con sus vestuarios y participaran en las actividades contempladas dentro del festival.

Con esta presentación, los integrantes de la Misión Cultural de Nava sumaron una nueva experiencia a su formación artística y llevaron el nombre del municipio a un encuentro donde la danza, la música y las tradiciones fueron el punto de encuentro entre participantes.