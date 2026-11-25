ZARAGOZA, Coahuila - Un hombre de origen nicaragüense fue localizado con signos de hipotermia durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, en el camino que conduce al sector conocido como La Cruz, en Zaragoza.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron para brindarle atención inicial y posteriormente lo trasladaron al Centro de Salud de la localidad, donde quedó bajo valoración médica.

El caso ocurrió en medio del descenso de temperaturas registrado en la región, condiciones que representan un riesgo para las personas que permanecen a la intemperie durante periodos prolongados, especialmente en las noches y madrugadas.

Ante la llegada de temperaturas más bajas, es importante reportar a personas que se encuentren en situación vulnerable para facilitar que reciban auxilio oportuno. También se recomienda utilizar ropa abrigadora y evitar la exposición prolongada al frío.