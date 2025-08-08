Impulsa INSPIRA COAHUILA enseñanza del inglés en primarias

NAVA, COAH. – Con el objetivo de fortalecer la enseñanza del idioma inglés en nivel básico, Cecilia de la Garza, directora general de INSPIRA COAHUILA, sostuvo un encuentro con autoridades locales para coordinar acciones que refuercen este programa en escuelas primarias del municipio.

La iniciativa forma parte del compromiso del gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para brindar a la niñez coahuilense mayores herramientas educativas que mejoren su preparación y oportunidades a futuro.

El fortalecimiento del inglés como segunda lengua busca preparar a los estudiantes para un entorno cada vez más globalizado, reconociendo a la educación como eje central del desarrollo social.