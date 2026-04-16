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Coahuila

Impulsan el boxeo como alternativa para jóvenes en Villa Unión

Entrega de equipo fortalece programa que promueve hábitos saludables y aleja a jóvenes de entornos negativos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 16 abril, 2026 - 10:36 a.m.
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      Villa Unión, Coah.- El boxeo continúa ganando terreno como una opción positiva para el desarrollo físico y personal de jóvenes y adultos en este municipio, donde cada vez más personas se suman a su práctica.

      Recientemente, se realizó la entrega de equipo a José Ángel Castañeda y Karen Maltos, quienes impulsan un programa de entrenamiento enfocado en fomentar la disciplina, el esfuerzo y la constancia entre quienes participan.

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      El boxeo se consolida en Villa Unión

      Habitantes destacaron que este tipo de acciones permite abrir más espacios para el deporte, ofreciendo alternativas sanas que ayudan a alejar a la población de entornos negativos y fortalecen la convivencia comunitaria.

      Iniciativas que benefician a la comunidad

      Con iniciativas como esta, se amplían las oportunidades para que más personas se integren a actividades que favorecen su bienestar integral, consolidando el deporte como una herramienta clave en la vida diaria.

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