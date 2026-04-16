Impulsan el boxeo como alternativa para jóvenes en Villa Unión

Villa Unión, Coah.- El boxeo continúa ganando terreno como una opción positiva para el desarrollo físico y personal de jóvenes y adultos en este municipio, donde cada vez más personas se suman a su práctica.

Recientemente, se realizó la entrega de equipo a José Ángel Castañeda y Karen Maltos, quienes impulsan un programa de entrenamiento enfocado en fomentar la disciplina, el esfuerzo y la constancia entre quienes participan.

El boxeo se consolida en Villa Unión

Habitantes destacaron que este tipo de acciones permite abrir más espacios para el deporte, ofreciendo alternativas sanas que ayudan a alejar a la población de entornos negativos y fortalecen la convivencia comunitaria.

Iniciativas que benefician a la comunidad

Con iniciativas como esta, se amplían las oportunidades para que más personas se integren a actividades que favorecen su bienestar integral, consolidando el deporte como una herramienta clave en la vida diaria.