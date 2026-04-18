Anuncian visita solidaria a Casa Hogar Getsemaní en Morelos

MORELOS, COAH. — Con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza y apoyo a la niñez, integrantes de la iniciativa Restaurando Amor y del Consejo Internacional de Buena Vecindad, Sección Nava, anunciaron una nueva visita a la Casa Hogar Getsemaní, ubicada en el municipio de Morelos.

La actividad, programada para el domingo 19 de abril, forma parte de una serie de acciones solidarias enfocadas en brindar momentos de alegría a niñas y niños, reconociendo también el respaldo constante de voluntarios y donadores que hacen posible este tipo de encuentros.

La visita a la Casa Hogar Getsemaní busca brindar momentos de alegría a los niños.

Quienes participan en esta labor destacaron que estas acciones nacen del compromiso de aportar de manera positiva a la comunidad, resaltando que cada niño representa una historia de fortaleza y un ejemplo de vida que inspira a seguir ayudando.

Voluntarios y donadores se unen para apoyar a la niñez en Morelos.

Finalmente, reiteraron la invitación a la ciudadanía a sumarse a esta causa, contribuyendo con su tiempo o apoyo, con la intención de seguir generando un impacto positivo y "cambiar el mundo, un pequeño gigante a la vez."