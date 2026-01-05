Contactanos
Coahuila

Controlan incendio de zacatal a un costado de la carretera 57 en Morelos

Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de la dependencia, informó que el siniestro se presentó a la altura del sitio conocido como Casa de mi Padre.

Por Alberto Ibarra Riojas - 05 enero, 2026 - 10:57 a.m.
      Morelos, Coah.– Personal de Protección Civil y Bomberos de Morelos atendió el reporte de un incendio de zacatal registrado a un costado de la carretera federal 57, lo que generó la movilización inmediata de las unidades de emergencia para evitar riesgos a automovilistas y a predios cercanos.

      Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de la dependencia, informó que el siniestro se presentó a la altura del sitio conocido como Casa de mi Padre, donde el fuego se extendía rápidamente sobre la maleza seca debido a las condiciones del terreno.

      Al arribar al lugar, los elementos procedieron a combatir las llamas de manera oportuna, logrando sofocar el incendio en su totalidad y evitando que se propagara a zonas de mayor riesgo, sin que se reportaran personas lesionadas.

