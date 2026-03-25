Identifican a las 2 maestras asesinadas por alumno en prepa de Michoacán

MORELIA, MICHOACÁN — Las autoridades de justicia de Michoacán identificaron este miércoles a las dos docentes que perdieron la vida tras ser atacadas por un alumno dentro de un plantel de bachillerato el pasado martes. Las víctimas, reconocidas por su amplia trayectoria y compromiso con la educación en la región, respondían a los nombres de la profesora Lucía "N", de 45 años, y la docente Martha "N", de 38 años. Ambas se encontraban impartiendo cátedra al momento en que el menor de edad accionó un arma de fuego en su contra, un suceso que ha dejado una marca de luto y exigencia de seguridad en el sector magisterial del estado.

Detalles confirmados

La identificación de las maestras asesinadas en Michoacán ocurre en medio de una ola de indignación por parte de colectivos de profesores y padres de familia, quienes describieron a las víctimas como profesionales dedicadas que no habían reportado amenazas previas. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el ataque fue directo y ocurrió de manera sorpresiva dentro de un salón de clases. Tras el peritaje inicial, se confirmó que las docentes fallecieron de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas, mientras que los alumnos presentes recibieron atención por crisis nerviosas severas.

Acciones de la autoridad

El Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Educación del Estado han manifestado que brindarán todo el apoyo necesario a los deudos de Lucía y Martha, quienes contaban con más de una década de servicio en el sistema de educación pública. La comunidad estudiantil ha comenzado a colocar ofrendas florales y veladoras a las afueras de la preparatoria, exigiendo que la muerte de las docentes no quede impune y que se revise a fondo la responsabilidad de los tutores del menor implicado en la obtención del armamento utilizado para el crimen en este 2026.

Por su parte, la fiscalía estatal mantiene bajo custodia al estudiante agresor, cuya situación jurídica se define bajo las leyes de justicia para adolescentes. Las autoridades han comenzado a entrevistar a familiares y compañeros del joven para detectar si existían señales de alerta o antecedentes de violencia que pudieran haber prevenido la tragedia. Mientras tanto, el sindicato de maestros ha convocado a una movilización silenciosa en Morelia para honrar la memoria de las profesoras y demandar garantías mínimas de seguridad dentro de las aulas, argumentando que los centros educativos deben ser santuarios de paz.

Impacto en la comunidad

El impacto de la pérdida de Lucía y Martha ha trascendido las fronteras de Michoacán, llegando a oídos de la administración federal, que ya ha enviado condolencias y prometido una revisión de los programas de prevención del delito juvenil. La identificación oficial de las maestras permite ahora a sus familiares iniciar los servicios funerarios, los cuales se espera sean masivos dada la estima que la comunidad les profesaba. En las próximas horas, se espera que la FGE brinde una actualización sobre el origen del arma de fuego, un elemento clave para deslindar responsabilidades adicionales en este trágico caso.

Con la identificación de las víctimas, la sociedad michoacana cierra una etapa de incertidumbre para abrir una de duelo y reflexión sobre la vulnerabilidad del sistema educativo nacional. El nombre de las maestras Lucía y Martha queda ahora vinculado a una demanda urgente por un México donde la educación pueda ejercerse sin el temor a la violencia armada. Las autoridades estatales han reiterado que el plantel permanecerá cerrado hasta que se garantice un entorno seguro para el regreso de los alumnos y el personal administrativo.