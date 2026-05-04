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Coahuila

Incendio consume vivienda y deja pérdidas totales en Allende

Siniestro moviliza a cuerpos de emergencia sin dejar personas lesionadas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 04 mayo, 2026 - 03:40 p.m.
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      Allende, Coah.- Un incendio registrado la mañana del domingo en una casa habitación dejó pérdidas totales, generando la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos en este municipio.

      De acuerdo con el director de Bomberos, José Raúl Garza Tron, el siniestro ocurrió en el cruce de las calles Santos Degollado y Carrillo Puerto, donde vecinos alertaron sobre las llamas que consumían rápidamente el inmueble.

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      ¿Cómo ocurrió el incendio?

      Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia iniciaron maniobras de ataque directo para controlar el fuego, logrando sofocarlo tras varios minutos de intenso trabajo.

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      Acciones de la autoridad

      Posteriormente, se realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una posible reignición; no se reportaron personas lesionadas, aunque la vivienda resultó con daños totales.

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