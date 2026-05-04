Incendio consume vivienda y deja pérdidas totales en Allende

Allende, Coah.- Un incendio registrado la mañana del domingo en una casa habitación dejó pérdidas totales, generando la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos en este municipio.

De acuerdo con el director de Bomberos, José Raúl Garza Tron, el siniestro ocurrió en el cruce de las calles Santos Degollado y Carrillo Puerto, donde vecinos alertaron sobre las llamas que consumían rápidamente el inmueble.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia iniciaron maniobras de ataque directo para controlar el fuego, logrando sofocarlo tras varios minutos de intenso trabajo.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, se realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una posible reignición; no se reportaron personas lesionadas, aunque la vivienda resultó con daños totales.