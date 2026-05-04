Distribuyen libros de texto gratuito en Nueva Rosita y Ocampo

NUEVA ROSITA, COAH.- A través de la dirección de Servicios Educativos de esta cuenca, se recibieron 28 mil libros de texto gratuito para secundaria y primaria con el fin de distribuirlos durante el ciclo escolar 2026-2027, informó la maestra Nélida Santos Galván.

La directora de servicios educativos, Nélida Santos, confirma la llegada de 28 mil libros.

La directora de servicios educativos en San Juan de Sabinas y Múzquiz destacó que llegaron dos unidades con el acervo proveniente del estado de Querétaro y de la Ciudad de México.

El material ya se encuentra en la región listo para su clasificación y posterior entrega a los planteles educativos.

Mencionó que en la ciudad de Nueva Rosita se ubica el almacén donde se resguardarán los ejemplares que se repartirán en todas las escuelas de los cinco municipios que conforman la Región Carbonífera.

También se destinarán libros a las cinco escuelas que corresponden al Municipio de Ocampo, Coahuila.

Los libros serán distribuidos en escuelas de cinco municipios de la Región Carbonífera.

La funcionaria explicó que iniciarán con la dinámica correspondiente para la distribución; ante ello, los libros de secundaria se entregarán directamente a los planteles, mientras que los ejemplares de primaria y preescolar se harán llegar a las supervisiones escolares para que éstas coordinen la entrega a cada escuela.

Todo este proceso se realizará una vez que los estudiantes culminen el presente ciclo escolar, detalló la entrevistada.

La entrega de libros se realizará en julio y agosto, antes del regreso a clases.

La entrega está programada para los meses de julio y agosto, con el objetivo de que al regresar a clases los alumnos cuenten con todos sus libros desde el primer día de regreso a clases.