Incendio consume bodega en la colonia San Tito de Allende

Incendio consume bodega de madera en vivienda de Allende.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 enero, 2026 - 11:15 a.m.
Incendio consume bodega en la colonia San Tito de Allende
      ALLENDE, COAH.– La mañana del domingo se registró un incendio en un cuarto de madera ubicado en el patio de una vivienda de la colonia San Tito, lo que generó la movilización de vecinos ante la presencia de humo y llamas.

      El siniestro ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Polo Norte, donde un cuarto de madera utilizado como bodega ardió en su totalidad. El propietario del inmueble fue identificado como Carlos Sánchez Hernández, de 43 años de edad.

      ¿Cómo ocurrió el incendio?

      De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego se concentró únicamente en esta área del patio, sin que las llamas alcanzaran la vivienda principal, lo que evitó daños mayores en el inmueble habitado.

      Consecuencias del siniestro

      Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente pérdidas materiales. Vecinos del sector hicieron un llamado a extremar precauciones, especialmente en espacios construidos con materiales altamente inflamables.

