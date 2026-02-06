EL GUACAMOLE DEL SUPER BOWL TAMBIÉN SE PROCESA EN SABINAS

SABINAS, COAH.— Cada año, el Super Bowl no sólo paraliza a millones de aficionados al fútbol americano, sino que también detona una intensa actividad económica en la industria agroalimentaria mexicana, particularmente en el sector del aguacate. En este contexto, la planta de Avomex Internacional en Sabinas, Coahuila, mantiene una relación directa con uno de los alimentos más consumidos durante esta celebración deportiva: el guacamole.

Avomex Internacional, empresa especializada en el procesamiento de productos derivados del aguacate, opera en Sabinas como parte de una cadena industrial que abastece principalmente al mercado de Estados Unidos. Durante las semanas previas al Super Bowl, la producción se incrementa para responder a la alta demanda del fruto, el cual llega desde zonas productoras como Michoacán para ser transformado en pulpa, guacamole y otros derivados listos para su exportación.

Impacto en la comunidad

De manera histórica, el consumo de aguacate durante el Super Bowl ha ido en aumento. En años como 2021 y 2023, México exportó más de 110 mil toneladas del fruto para este evento, mientras que en 2024 se alcanzaron cifras cercanas a las 137 mil toneladas, consideradas un récord reciente. Parte de este volumen fue procesado en plantas como la de Sabinas, donde la actividad industrial se intensifica en el primer trimestre del año.

Para 2025 se registró una ligera disminución, con alrededor de 110 mil toneladas exportadas, atribuida a factores como ajustes en la producción y condiciones del mercado internacional. Sin embargo, en 2026 las proyecciones apuntan a una recuperación significativa, con más de 127 mil toneladas de aguacate mexicano destinadas al consumo durante el Super Bowl, lo que confirma la vigencia del guacamole como un alimento emblemático de esta fiesta deportiva.

Producción y empleo

Aunque Avomex no suele detallar públicamente el volumen exacto que procesa en Sabinas para este evento, su participación es relevante dentro de la cadena de valor. En años anteriores, la alta demanda incluso se tradujo en contrataciones temporales y mayor movimiento económico local, evidenciando el impacto que un evento deportivo internacional puede tener en una ciudad industrial del norte de Coahuila.

De esta manera, el Super Bowl no sólo se vive frente a la pantalla, sino también en las líneas de producción de empresas como Avomex Internacional, donde el aguacate mexicano se convierte en guacamole y cruza fronteras. Sabinas, desde su posición estratégica en el sector agroindustrial, forma parte de una tradición que cada febrero reúne deporte, consumo y economía a escala global.