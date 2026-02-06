Incendio consume vivienda en Zaragoza y deja a un hombre sin patrimonio

Zaragoza, Coah.— Un incendio registrado al interior de una vivienda en el municipio de Zaragoza dejó sin patrimonio a Juan Alejandro Sorola Rivera, quien perdió la totalidad de sus pertenencias y actualmente enfrenta una situación complicada, al no contar con recursos para volver a empezar.

El afectado señaló que el siniestro ocurrió mientras él se encontraba trabajando en un rancho y que la vivienda, ubicada en la colonia El Sagón, no contaba con energía eléctrica al momento del incendio, por lo que no se descarta que el fuego haya sido provocado de manera intencional.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Ante este panorama, familiares y vecinos hacen un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar a Juan Alejandro Sorola Rivera con muebles, artículos básicos o cualquier tipo de ayuda. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al teléfono 862 127 2185.