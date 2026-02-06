En Cuatro Ciénegas Detienen a 'puchador'

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un joven de 21 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado luego de ser sorprendido en evidente posesión de diversas dosis de presuntos narcóticos durante un recorrido de vigilancia en la colonia Benito Juárez.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Dr. Juan Salas, donde los oficiales interceptaron a quien se identificó como José Antonio López Castro, de 21 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de este municipio.

La detención se realizó durante un recorrido de vigilancia en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con el informe policial, al realizarle una inspección preventiva, los uniformados localizaron entre sus pertenencias una bolsa de red color rojo con la leyenda de una cadena comercial, en cuyo interior transportaba múltiples envoltorios con sustancias con características similares a distintas drogas.

Los oficiales encontraron múltiples dosis de marihuana, cristal y cocaína en su poder.

Entre los indicios asegurados se reportaron ocho bolsitas con hierba verde y seca con características de marihuana, con un peso aproximado total de 20 gramos, así como varias bolsitas transparentes anudadas que contenían sustancia granulada y cristalina con rasgos del narcótico conocido como cristal, distribuidas en dos grupos con distintos pesos aproximados.

Asimismo, se aseguraron 15 envoltorios con polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado conjunto de 10 gramos.

El joven fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.

Tras el aseguramiento, el joven fue trasladado a las instalaciones correspondientes y puesto a disposición de la autoridad competente, junto con la droga asegurada, para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación legal.