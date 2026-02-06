IEEA impulsa educación inclusiva para personas con discapacidad en Acuña

Ciudad Acuña.– El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en Ciudad Acuña busca consolidar un proyecto enfocado en acercar la educación a personas con discapacidad que no hayan concluido la primaria o secundaria.

Como parte de esta iniciativa, el IEEA abrió un nuevo círculo de estudio en la Infoteca municipal, donde se incorporará a personas interesadas en continuar o concluir su formación académica.

Hasta el momento no se cuenta con un listado definido del número de personas que podrían integrarse al programa; sin embargo, las autoridades señalaron que el objetivo es brindar atención a todos quienes deseen sumarse y aprovechar esta oportunidad educativa.

Acciones de la autoridad

La coordinadora del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Acuña, Brenda Martínez, destacó la importancia de que las personas se acerquen al organismo para conocer los programas disponibles.

"Tenemos las puertas abiertas para quienes quieran aprender y sin duda es lo que buscamos, que todos tengan las mismas posibilidades de estudiar y aprender", señaló.

Impacto en la comunidad

Con este esfuerzo, el IEEA reafirma su compromiso de llevar educación a todos los sectores de la población, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.