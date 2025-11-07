Muere joven tras ser atropellada en la colonia Benito Juárez de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Una joven identificada como Cindy Lucero Rábago Herrera, de 25 años, perdió la vida la noche de este jueves, cuatro horas después de haber sido atropellada en el cruce de las calles Capital Leal y Donato Guerra, en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue embestida por un vehículo Nissan Tsuru blanco, modelo 2016, conducido por Edgar, de 42 años, quien permaneció en el lugar del accidente y fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Paramédicos trasladaron a la joven a un hospital, donde lamentablemente falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

Elementos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio del percance y posteriormente al hospital para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación sobre este trágico hecho.