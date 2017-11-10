Instalan nuevos señalamientos viales

ZARAGOZA, COAH.- El alcalde Leoncio Martínez Sánchez, puso en marcha un programa de instalación de nuevos señalamientos viales en distintos sectores del municipio, como parte de los apoyos logrados por la diputada federal Karla Osuna Carranco.

En entrevista, el primer edil dijo que se trata de un proyecto sumamente importante, que implica una inversión en recursos federales por el orden de los 608 mil pesos, con la instalación de señalamientos de “Alto”, “No Estacionarse”, y nomenclatura de calles.

Se ha destinado este beneficio a distintos sectores de la mancha urbana, así como a comunidades rurales, donde hace falta la colocación o en su caso reposición de señalamientos de tránsito, apuntó el munícipe.

Durante el arranque a la colocación de nuevos señalamientos viales, el alcalde Leoncio Martínez, estuvo acompañado por el director de Servicios Primarios, Guillermo Herrera Chávez, y el director de Seguridad Pública, Reyes Iván Olivo Nieto.

Son señalamientos de tránsito y nomenclatura de calles, fabricados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; en primer término se colocarán 100 de estos señalamientos, de un total de 200 de que consta el programa, subrayó el edil.

Personal del departamento de Servicios Primarios, se dio a la tarea de instalar los nuevos señalamientos.