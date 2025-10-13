Desmanteladas células delictivas en Monclova tras operativo policial

Desmantelan dos células delictivas que pretendían operar en Monclova; autoridades estatales y municipales logran aseguramiento y detención de dos personas.

"En coordinación con la policía de Monclova se dio este golpe contundente a dos células delictivas que intentaban posicionarse en tierras monclovenses. Gracias a la inteligencia y al uso de herramientas de seguridad, se logró actuar con oportunidad y detener a los responsables", informó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto.

En una acción conjunta entre la Policía Municipal de Monclova y autoridades estatales, se logró la detención de dos personas y el aseguramiento en un hotel en la Zona Centro, donde se realizó un cateo que permitió poner un alto a las actividades criminales de los implicados.

El funcionario explicó que la Fiscalía del Estado se encuentra realizando las indagatorias correspondientes para determinar a qué grupos delictivos pertenecían los detenidos, así como el material asegurado y los cateos efectuados.

"La Fiscalía estará dando más detalles en los próximos días. El fiscal general, Federico Fernández, ha sido muy claro en mantener la coordinación interinstitucional, que ha sido clave para estos resultados", puntualizó el subsecretario.

Sisbeles destacó que este operativo responde al compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de mantener blindado el territorio coahuilense y garantizar la seguridad de las familias.

"El gobernador ha sido enfático: cualquier delincuente que intente entrar a Coahuila se topará con pared. Primero con la coordinación de nuestras fuerzas de seguridad y segundo con el trabajo de inteligencia que se aplica día a día para mantener la paz", afirmó.

Finalmente, reiteró que el hotel del centro de Monclova permanece asegurado como parte de las diligencias en curso y que la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales continuará para impedir cualquier intento de incursión delictiva en la región.