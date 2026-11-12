Llevarán internet gratuito las 24 horas al ejido Los Álamos, en Morelos
El proyecto ofrecerá acceso a internet en la Plaza Principal y en el DIF, que apoyará a estudiantes con sus tareas.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MORELOS, Coahuila - Habitantes del ejido Los Álamos contarán con acceso gratuito a internet las 24 horas del día, como parte de un proyecto que contempla habilitar el servicio en la Plaza Principal y en las instalaciones del DIF, aunque la conexión todavía se encuentra en proceso.
Acceso a Internet en el Ejido Los Álamos
La obra fue puesta en marcha con el objetivo de acercar herramientas digitales a las familias de esta comunidad, especialmente a estudiantes que necesitan conectividad para realizar investigaciones y cumplir con sus actividades escolares.
Como parte de la iniciativa, las instalaciones del DIF también abrirán sus puertas durante las tardes para que niñas, niños y jóvenes puedan acudir a realizar sus tareas y aprovechar el servicio una vez que esté disponible.
Apoyo a Estudiantes en el DIF
Por el momento, los habitantes deberán esperar a que concluya el proceso de instalación y habilitación de la conexión para comenzar a utilizar los puntos de acceso gratuitos.