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Coahuila

Llevarán internet gratuito las 24 horas al ejido Los Álamos, en Morelos

El proyecto ofrecerá acceso a internet en la Plaza Principal y en el DIF, que apoyará a estudiantes con sus tareas.

Por Alberto Ibarra - 12 noviembre, 2026 - 04:34 p.m.
El proyecto contempla habilitar puntos de internet gratuito en la Plaza Principal y en el DIF del ejido Los Álamos.
El proyecto contempla habilitar puntos de internet gratuito en la Plaza Principal y en el DIF del ejido Los Álamos.
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      MORELOS, Coahuila - Habitantes del ejido Los Álamos contarán con acceso gratuito a internet las 24 horas del día, como parte de un proyecto que contempla habilitar el servicio en la Plaza Principal y en las instalaciones del DIF, aunque la conexión todavía se encuentra en proceso.

      Acceso a Internet en el Ejido Los Álamos

      La obra fue puesta en marcha con el objetivo de acercar herramientas digitales a las familias de esta comunidad, especialmente a estudiantes que necesitan conectividad para realizar investigaciones y cumplir con sus actividades escolares.

      Como parte de la iniciativa, las instalaciones del DIF también abrirán sus puertas durante las tardes para que niñas, niños y jóvenes puedan acudir a realizar sus tareas y aprovechar el servicio una vez que esté disponible.

      Apoyo a Estudiantes en el DIF

      Por el momento, los habitantes deberán esperar a que concluya el proceso de instalación y habilitación de la conexión para comenzar a utilizar los puntos de acceso gratuitos.

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