Arrancan obras de pavimentación en Nava y entregan trabajos en Piedras Negras

NAVA, COAH. – Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, continúa impulsando obras sociales en las distintas regiones de la entidad. Este martes se realizó el arranque de la pavimentación en la colonia Compositores Mexicanos, en el municipio de Nava, además de la entrega oficial de trabajos de pavimentación en Piedras Negras.

¿Qué ocurrió?

Iniciando en Nava, en un evento presidido por Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador General de Mejora Coahuila, y el Ayuntamiento de Nava, se puso en marcha esta importante obra que también beneficia a sectores de la Zona Centro y la delegación Venustiano Carranza, con una inversión de 3 millones de pesos.

Ahí, el Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que esta obra responde a la instrucción del Gobernador de seguir impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo urbano. "Cada acción que emprendemos se traduce en beneficios para las familias; estas obras que estamos impulsando no son sólo infraestructura, sino que representan modernización."

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, el Presidente Municipal de Nava, Julio Ochoa Rodríguez, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y señaló que esta pavimentación beneficiará directamente a decenas de familias, mejorará la movilidad y contribuirá al desarrollo ordenado del municipio. "Seguiremos trabajando cerca de la gente, escuchando sus necesidades y respondiendo con obras que reflejen nuestro compromiso con todas las familias de Nava."

La obra comprende la intervención de 4,372 m², abarcando las calles 5 (de Francisco I. Madero a Carretera 57), Díaz Ordaz (entre Gómez Farías y Ejido) y Gómez Farías (entre Carranza y Zaragoza). Los trabajos incluyen recarpeteo con fresado de carpeta asfáltica, riego de liga, colocación de nueva carpeta, renivelación de pozos de visita, señalamiento y nomenclaturas, así como pavimentación nueva mediante corte, base hidráulica, guarniciones, carpeta asfáltica y nomenclaturas.