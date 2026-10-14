Pide Iván Ochoa paciencia por fallas en captadores de ceniza

NAVA, Coahuila - El alcalde Iván Ochoa Rodríguez pidió paciencia a la ciudadanía ante las fallas en los sistemas de captación de ceniza de las plantas Carbón I y Carbón II, un problema que mantiene la preocupación por la dispersión de partículas en la región.

Durante una entrevista, el edil reconoció las deficiencias en los equipos encargados de controlar las emisiones, pero no precisó cuándo quedarían reparados ni qué medidas se aplicarían mientras continúen las fallas.

Preocupaciones sobre la calidad del aire

Para los habitantes, la situación va más allá de esperar una solución, pues también necesitan información clara sobre las condiciones ambientales y los posibles efectos en las comunidades cercanas a las instalaciones.

Demandas de la ciudadanía

Hasta el momento, no se han detallado plazos para corregir las fallas ni resultados de monitoreo que permitan conocer la calidad del aire. La ciudadanía espera acciones concretas y transparencia sobre las medidas que se tomarán para atender el problema.