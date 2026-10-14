Cuestionan votación salarial en el IMSS

A pesar de las inconformidades y dudas sobre el proceso, trabajadores sindicalizados del IMSS salieron este miércoles a las urnas a manifestar su rechazo al aumento salarial para el periodo 2026-2027, en un proceso que generó inconformidades por la falta de folios en las boletas y el temor de que se altere el resultado.

Proceso de votación y participación

En la región Centro, fueron cerca de 2 mil trabajadores sindicalizados que participaron en este proceso para manifestar su aprobación o rechazo al aumento del 6.8 por ciento que se propone para este año.

En punto de las 7 de la mañana dio inicio la votación en cada uno de los centros de trabajo y concluyó a las 9 de la noche, dando oportunidad a los trabajadores de los tres turnos para emitir su voto.

Los trabajadores acudieron a los centros de votación para emitir su voto y dejar constancia de su rechazo al incremento salarial que se propone, así como la distribución que se prevé del recurso. La propuesta sometida a consulta contempla un incremento total de 6.8 por ciento:

2.9 por ciento al sueldo tabular y 3.9 por ciento a prestaciones. Sin embargo, el proceso de votación generó mayores inconformidades entre los trabajadores, quienes tenían dudas sobre el proceso, al recibir boletas sin folio, lo que generó el temor de que los resultados fueran manipulados.

Inconformidades y desconfianza en el proceso

Durante las movilizaciones, los trabajadores dejaron en claro que no tenían confianza en los representantes sindicales y no dudaban de que se manipularan los resultados y no se respetara la decisión de la base trabajadora, lo cual se intensificó durante el proceso por la falta de elementos de identificación en las boletas y el manejo de las mismas.