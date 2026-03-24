Detienen en flagrancia a presunto ladrón en Allende

Allende, Coah. — Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron la detención en flagrancia de un sujeto identificado como José N, señalado por su presunta participación en un robo, además de enfrentar cargos por violencia contra miembros de instituciones de Seguridad Pública.

La detención se realizó en el cruce de las calles Quintana Roo y Escobedo, en la colonia San Tito, luego de una rápida intervención por parte de los agentes investigadores, quienes ubicaron al individuo en el sector.

Detalles de la detención

De acuerdo con el informe oficial, el detenido tiene su domicilio en la misma colonia donde ocurrieron los hechos y es señalado dentro de investigaciones relacionadas con un robo, por lo que continúan las diligencias para esclarecer su posible responsabilidad.

Reacciones de la comunidad

Aunque la detención fue destacada por autoridades, entre habitantes persiste la preocupación por los hechos delictivos en distintos sectores del municipio, donde señalan la necesidad de reforzar la vigilancia y prevenir este tipo de incidentes.

Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal, mientras se mantiene el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito y contribuir a mejorar la seguridad en la región.