Jornada de Esperanza: Comunidad de Nava se Une para Apoyar a la Niñez

Nava, Coah. – De manos del Templo Rancho Dos Countries, y con información proporcionada por Debra Martínez, se dio a conocer que, en vísperas del regreso a clases, se llevará a cabo una jornada especial de entrega de apoyos para niñas y niños de la comunidad.

Este esfuerzo, que comenzó hace algunos años con apenas 100 mochilas y loncheras, hoy suma miles gracias a la generosidad de la comunidad y al respaldo de quienes se han unido a la causa. "Dios ha sido bueno", expresaron los organizadores, agradeciendo a cada persona que ha colaborado y continúa orando por el éxito de las próximas actividades.

Además de útiles escolares, se entregarán zapatos, alimentos y un mensaje espiritual que busca motivar y fortalecer a las familias, con el objetivo de que cada menor inicie el ciclo escolar con lo necesario y con la certeza de que hay personas dispuestas a ayudar.

La cita es mañana, a las 9:00 de la mañana, en Nava, donde se invita a toda la ciudadanía a presenciar y sumarse a esta labor que, más allá de los artículos entregados, busca sembrar esperanza, fe y unidad en la comunidad.