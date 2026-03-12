Manolo Jiménez destaca seguridad, inversión y turismo durante gira en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Durante una gira de trabajo por esta frontera, el gobernador Manolo Jiménez destacó que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades para su administración, al señalar que Coahuila se mantiene como un estado blindado frente a la situación que se vive en otras entidades del país.

Acciones de la autoridad

El mandatario indicó que se seguirá fortaleciendo la estrategia de seguridad mediante inversiones en tecnología, entre ellas la ampliación del sistema de videovigilancia y la creación de un Centro de Control y Comando (C2) en Ciudad Acuña.

En materia laboral, explicó que el gobierno estatal continúa analizando mecanismos que permitan evitar afectaciones al empleo, al considerar que actualmente la prioridad es generar oportunidades de trabajo, aunque reconoció que algunas disposiciones legales han complicado ciertos procesos.

Inversiones en infraestructura

Asimismo, adelantó que para Acuña y otras regiones del estado se contemplan inversiones importantes en infraestructura, con el objetivo de fortalecer el desarrollo y atraer mayor actividad económica.

El gobernador también subrayó que se trabaja en impulsar el turismo en la entidad, particularmente ante la cercanía de eventos internacionales como la próxima Copa Mundial de la FIFA, considerando que un estado vecino será sede del torneo, lo que abre oportunidades para atraer visitantes.