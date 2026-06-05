James Rodríguez niega foto a hija del presidente Gustavo Petro en Barranquilla

BARRANQUILLA, Colombia — El futbolista internacional colombiano James Rodríguez se encuentra en el centro de una intensa controversia en plataformas digitales, luego de que se difundiera que le negó una fotografía a Antonella Petro, la hija menor del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El incidente, que se dio a conocer formalmente este viernes 5 de junio de 2026, ocurrió en el hotel de concentración de la Selección de Colombia en la ciudad de Barranquilla, donde el combinado nacional se prepara para encarar los próximos compromisos correspondientes a las eliminatorias mundialistas.

De acuerdo con los testimonios de personas presentes en el lugar y reportes de la prensa local, la joven de 15 años de edad acudió a las instalaciones hoteleras con la intención de saludar al mediocampista y solicitarle una imagen de recuerdo. Sin embargo, el jugador declinó la petición de manera directa, lo que provocó una reacción inmediata entre los acompañantes de la menor y el personal de seguridad.

Reacciones en redes sociales

La situación trascendió rápidamente a las redes sociales, donde usuarios y analistas políticos y deportivos comenzaron un debate dividido. Mientras un sector de la opinión pública criticó la actitud del futbolista catalogándola como un desplante innecesario hacia una menor de edad, otra parte de los internautas defendió la postura de Rodríguez, argumentando su derecho a la privacidad durante la concentración deportiva y desvinculándolo de las tensiones políticas que envuelven a la familia presidencial.

Hasta el momento, ni el entorno del jugador del combinado tricolor ni representantes de la Casa de Nariño han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar los detalles del encuentro o los motivos específicos del centrocampista para rechazar la interacción.

Contexto político en Colombia

Este suceso se presenta en un momento de alta polarización política en la nación sudamericana, lo que ha provocado que el ámbito deportivo se entrelace con el acontecer político del país de cara a las próximas jornadas de competencia internacional de la escuadra dirigida por el cuerpo técnico nacional.