Auxilian a automovilista tras quedarse sin combustible en calles de Nava

NAVA, COAH.- Lo que parecía convertirse en un problema mayor para una automovilista terminó resolviéndose gracias al apoyo recibido cuando su vehículo quedó varado por falta de combustible mientras circulaba por calles de la ciudad.
La señora Leticia enfrentó momentos de incertidumbre al darse cuenta de que su camioneta ya no podía avanzar debido a que se había quedado sin gasolina. La situación la dejó detenida a un costado de la vialidad, sin una forma inmediata de continuar su trayecto.
¿Cómo ocurrió el incidente?
Al percatarse de lo ocurrido durante un recorrido de vigilancia, elementos de seguridad se acercaron para conocer la situación y brindarle apoyo. Tras escuchar su problema, la auxiliaron para conseguir combustible y permitir que pudiera reanudar su viaje sin mayores contratiempos.
Reacciones de la comunidad
Vecinos señalaron que este tipo de acciones generan confianza entre la ciudadanía, ya que muestran disposición para ayudar en situaciones cotidianas que, aunque no representan una emergencia, pueden afectar a quienes las enfrentan.
Habitantes coincidieron en que la colaboración y el apoyo mutuo son importantes para fortalecer el sentido de comunidad, especialmente cuando una persona atraviesa una situación inesperada mientras realiza sus actividades diarias.