Conductor resulta lesionado tras chocar contra tráiler detenido en la Carretera 57

NAVA, COAH.- Un automovilista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente por alcance registrado sobre la Carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 213, en el sector conocido como Carbonera 2.

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión que circulaba de sur a norte presentó una falla mecánica que lo obligó a detenerse de manera repentina sobre la vía. Detrás de la pesada unidad viajaba un automóvil Chevrolet Aveo, cuyo conductor no alcanzó a reaccionar a tiempo para evitar el impacto.

El vehículo compacto terminó estrellándose contra la parte trasera del camión, recibiendo severos daños en la parte frontal. Debido a la fuerza del choque, el conductor sufrió diversas lesiones, principalmente en el rostro, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron al lesionado a la Clínica 60 para una valoración médica más completa y descartar lesiones de mayor gravedad.

Acciones de la autoridad

El percance generó la movilización de unidades de auxilio y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron el abanderamiento de la zona para evitar nuevos accidentes y efectuaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.