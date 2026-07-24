Destinan $19 mil millones para finiquitos de AHMSA

Un total de 13,907 trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) serán considerados para recibir finiquitos dentro del proceso concursal de ambas empresas, con un monto global estimado de 19,248 millones 594 mil 837 pesos, de acuerdo con los listados publicados por la empresa. Del total de trabajadores contemplados, 9,857 corresponden a AHMSA y 4,050 a MINOSA. Los montos establecidos para la mayoría de los trabajadores se concentran entre los 80 mil y 500 mil pesos, principalmente para obreros de nivel medio, aunque también existe un grupo menor de trabajadores cuyos finiquitos alcanzan entre 1 y 2 millones de pesos o más, según la información contenida en los listados.

Detalles confirmados

Dentro del proceso de determinación de créditos laborales se tomaron en cuenta diversos factores, entre ellos la antigüedad de cada trabajador, el salario diario integrado y las prestaciones pendientes reconocidas dentro del concurso mercantil. Para los créditos laborales preferentes se consideraron los conceptos establecidos en el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, que incluyen 90 días de salario por cada año laborado, una prima de antigüedad equivalente a 12 días por año de servicio, además del aguinaldo devengado y no pagado hasta un año anterior a la fecha de declaración del concurso mercantil. En el caso de AHMSA, la fecha de declaración del concurso mercantil corresponde al 22 de junio de 2023, mientras que para MINOSA fue el 9 de marzo de 2023. También fueron considerados conceptos como vacaciones y prima vacacional pendientes, así como el ahorro correspondiente a la aportación de la empresa conforme a las prestaciones laborales establecidas.

Créditos laborales y revisión

Adicionalmente, los cálculos contemplan lo previsto en el artículo 221 de la Ley de Concursos Mercantiles, relacionado con el pasivo laboral total y la diferencia entre éste y el pasivo laboral preferente. Dentro de este apartado se incluyen conceptos como 20 días de salario diario por cada año de servicio, además de vacaciones y aguinaldos devengados y no pagados posteriores a la fecha de declaración del concurso mercantil. Trabajadores han señalado que algunos extrabajadores no aparecen dentro de las listas publicadas, por lo que deberán solicitar una revisión mediante los mecanismos de atención habilitados por la sindicatura. El pago de los créditos laborales dependerá del avance del procedimiento concursal y de la disponibilidad de recursos conforme a las resoluciones emitidas por la autoridad judicial.