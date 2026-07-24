Lo vinculan a proceso por agredir a su padre

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre identificado como Brígido N fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la agresión física contra su propio padre, también de nombre Brígido N, en hechos ocurridos en la colonia 28 de Noviembre de esta ciudad, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño. El funcionario explicó que, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, el pasado 22 de julio, alrededor de las 8:30 horas, se atendió un reporte recibido por Seguridad Pública Municipal, en el que una mujer alertó que un hombre agredía física y verbalmente a su padre en un domicilio de ese sector. Señaló que, como parte de la estrategia de coordinación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron de inmediato al lugar, donde se entrevistaron con la persona que realizó el reporte y con la víctima para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la declaración del afectado, su hijo lo golpeó con un palo, provocándole una fractura en el cúbito del brazo cuando intentó protegerse de la agresión. Posteriormente, fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica. Derivado de las investigaciones, el presunto responsable fue detenido y presentado ante la autoridad judicial. Durante la audiencia, el Ministerio Público aportó entrevistas a testigos, dictámenes médicos, periciales y de criminalística de campo, elementos que fueron valorados por el juez para decretar la vinculación a proceso. Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada al imputado y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Diego Garduño reiteró que la Fiscalía General del Estado mantiene una política de cero tolerancia contra quienes cometan delitos y continuará trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad y el Estado de derecho en Coahuila.