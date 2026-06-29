Joven es apuñalado y golpeado con un palo de golf durante riña en fiesta privada en Nava

NAVA, COAH.– Un joven de 20 años permanece hospitalizado en estado grave y con pronóstico reservado, luego de ser atacado con un arma blanca y golpeado con un palo de golf durante una riña registrada en una fiesta privada en la colonia Dos de Agosto.

La víctima fue identificada como Rey David de la Paz, quien, de acuerdo con los primeros reportes, intervino para auxiliar a un amigo que era agredido por varios asistentes. Durante el altercado sufrió múltiples heridas punzocortantes y traumatismos severos en la cabeza.

Inicialmente fue trasladado a un hospital de Nava; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue canalizado al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, en Piedras Negras, donde recibe atención médica especializada.

Detenidos por la agresión

Tras los hechos, elementos del Mando Coordinado de Nava detuvieron a Orlando "N", de 23 años; Luis "N", de 18; y Rodolfo "N", de 19, quienes presuntamente participaron en la agresión.

Investigación en curso

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.