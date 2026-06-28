Entrega Carlos Villarreal recarpeto y pavimento

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, supervisó y entregó esta semana diversas obras de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura urbana.

Las acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y forman parte de programas de inversión municipal orientados a mejorar la movilidad y los servicios públicos en la localidad.

Durante la semana, inició la pavimentación de la avenida San Francisco, en la colonia Lupita Murguía, con una inversión superior al millón de pesos. Asimismo, comenzó la pavimentación de la calle Santa Lucía, en el mismo sector, con una inversión cercana a 500 mil pesos. Ambas obras se ejecutan con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

De igual forma, el edil entregó el recarpeteo de la calle 26, en la colonia Tierra y Libertad, con una inversión de 860 mil 586 pesos, así como la rehabilitación de la plaza de la colonia Praderas, donde se destinaron 1.5 millones de pesos mediante el Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026.

También supervisó los avances del recarpeteo en la calle 9 de la colonia Ampliación Hipódromo, la calle Río Sabinas en La Ribera, la rehabilitación del Ecoparque, el recarpeteo de la calle Tezozómoc en Ciudad Deportiva, y las pavimentaciones de las calles Emiliano Zapata y San Marcos en la colonia La Amistad.

Carlos Villarreal señaló que cada obra representa un compromiso cumplido con la ciudadanía y destacó el trabajo coordinado entre el municipio y el estado. "Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos llevando obras que mejoran la movilidad, recuperan espacios públicos y responden a las necesidades de las familias. Vamos a seguir trabajando con paso firme para que el desarrollo continúe llegando a todos los sectores de Monclova", afirmó.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando proyectos de infraestructura en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.