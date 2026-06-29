De héroe a villano; Fiscalía detiene al padre y la madre confesando su delito

CASTAÑOS, COAH.- La Fiscalía General del Estado descartó que el caso del recién nacido localizado el pasado 24 de junio en la colonia Independencia Sur correspondiera al abandono de un bebé por personas desconocidas, al confirmar que todo se trató de una simulación realizada por los propios padres del menor.

La Fiscalía General del Estado investiga el caso de un recién nacido en Castaños.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que, tras el desarrollo de las investigaciones y diversas diligencias ministeriales, se estableció que la versión inicial reportada al sistema de emergencias era falsa.

De acuerdo con el funcionario, la persona que realizó el reporte al 911, identificada como Elías y quien se desempeña como paramédico, es en realidad el padre del recién nacido.

Explicó que las investigaciones permitieron determinar que, mientras la pareja se encontraba a bordo de una ambulancia durante un recorrido, la mujer entró en labores de parto y dio a luz dentro de la unidad.

Detalles de la simulación de abandono del bebé en Castaños por sus padres.

Posteriormente, ambos habrían tomado la decisión de abandonar al recién nacido en el sitio donde más tarde fue localizado y, para aparentar que se trataba de un hallazgo fortuito, el propio padre realizó la llamada de auxilio reportando el supuesto abandono.

El fiscal precisó que, por el momento, las razones personales que llevaron a la pareja a actuar de esa manera forman parte de la investigación, por lo que no fueron dadas a conocer públicamente.

Asimismo, confirmó que tanto el padre como la madre fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará integrando la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El fiscal general confirma que el padre realizó la llamada al 911.

En cuanto al estado del menor, Fernández Montañez indicó que permanece bajo resguardo de las autoridades competentes, privilegiando en todo momento la protección de sus derechos e integridad.

El titular de la Fiscalía reiteró que los delitos y hechos relacionados con niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores representan una prioridad para la institución, por lo que aseguró que el caso continuará bajo seguimiento hasta su total esclarecimiento.

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