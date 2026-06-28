Luis Eduardo Martínez refuerza cursos de conducción en Monclova: Aumentan accidentes de motociclistas

Ante el incremento de accidentes en motocicleta registrados en Monclova, principalmente entre jóvenes de 13 a 30 años de edad, la Confederación de Motociclistas intensificará sus cursos gratuitos de manejo defensivo y seguridad vial. Luis Eduardo Martínez Salazar, comandante de la Confederación de Motociclistas, informó que la organización realiza prácticas de capacitación cada 15 días con el propósito de mejorar las habilidades de conducción y prevenir percances.

Acciones de la autoridad

Explicó que la mayoría de los accidentes involucran a jóvenes que utilizan la motocicleta como medio de transporte diario, tanto en calles de la ciudad como en carreteras federales. "El principal riesgo es la falta del casco, del equipo de protección y de las técnicas adecuadas para conducir una motocicleta", señaló. Martínez Salazar indicó que trabajan de manera coordinada con corporaciones como Protección Civil, Cruz Roja, Seguridad Pública, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, además de colaborar con municipios como Monclova, Sabinas, Torreón y próximamente Múzquiz, donde el 19 de julio impartirán un curso de conducción.

Detalles confirmados

Destacó que todas las capacitaciones son gratuitas y únicamente cuando son invitados a otros municipios solicitan apoyo para alimentación e hidratación del personal que participa. El comandante lamentó que muchas personas compren una motocicleta sin recibir capacitación previa. "Lo primero debería ser aprender a manejar correctamente; desgraciadamente compran la moto y simplemente les dicen: 'Que Dios te bendiga', cuando es más fácil que sufran un accidente", expresó.

Impacto en la comunidad

Añadió que, de acuerdo con las estadísticas que reciben a nivel local, en Monclova se registran entre 15 y 20 accidentes de motocicleta cada mes, una cifra que calificó como preocupante. También destacó que, aunque cada vez hay más mujeres motociclistas, son los hombres jóvenes quienes concentran la mayoría de los accidentes debido a conductas de mayor riesgo al conducir.