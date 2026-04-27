Celebra Escuela Primaria Miguel Hidalgo 120 años de historia educativa

SABINAS, COAH.- La directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, María Guadalupe Campos Villareal, confirmó la realización del festejo por el 120 aniversario de la fundación de la institución, una de las más emblemáticas de la región.

"Sí, así es. Ahorita tuvimos por ahí una reseña histórica que nos hizo favor el profesor Ismael Rodríguez de traernos por anticipación, recordando a todas las personas que hicieron posible que desde hace 120 años iniciara nuestra querida Miguel Hidalgo", señaló Campos Villareal durante el evento conmemorativo.

La directora destacó datos relevantes de la historia del plantel, entre ellos que desde su fundación la escuela inició con clases de inglés, un hecho que calificó como "bastante relevante". Además, se presentaron los nombres de todas las directoras que han estado al frente de la Miguel Hidalgo desde sus inicios.

La importancia del evento

Al festejo acudieron exalumnos de varias generaciones, así como familias que han mantenido un vínculo con la institución por décadas. "Tenemos aquí presencia de varias generaciones, exalumnos de la Miguel Hidalgo, algunas familias muy contentas que han estado aquí todos sus hijos y ahorita pues ya vienen como abuelitas las señoras, ya con los nietos, y siguen fieles a la Miguel Hidalgo", comentó.

Un legado educativo de 120 años

Campos Villareal subrayó el orgullo que representa pertenecer a esta comunidad educativa. "Es un orgullo. Nuestros niños pues siempre se han distinguido", expresó, al reconocer el legado de 120 años formando generaciones en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.