Alcalde Carlos Villarreal busca nuevas inversiones coreanas en Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal se reunió con directivos e inversionistas de las empresas coreanas establecidas en la región para fortalecer la relación y abrir la puerta a nuevas inversiones que sigan generando oportunidades para los monclovenses.

El encuentro se dio en el marco del partido entre las selecciones de México y Corea del Sur en el Mundial de Fútbol, un momento que el alcalde aprovechó para convivir con la comunidad empresarial coreana en un ambiente de cordialidad y amistad, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una relación cercana con la comunidad coreana.

Carlos Villarreal destacó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, se continúa fortaleciendo la competitividad de Monclova para atraer nuevas inversiones que contribuyan al desarrollo económico de la región, generando más empleos y mejores oportunidades para las familias.

"Agradezco a mis amigas y amigos de las empresas coreanas instaladas recientemente en nuestra ciudad por la invitación para disfrutar del juego entre México y Corea del Sur. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer nuestros lazos con la comunidad coreana y lograr que continúen llegando inversiones que se traduzcan en más y mejores oportunidades para las y los monclovenses", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y mantener una estrecha relación con el sector productivo, promoviendo un clima de confianza para la inversión y el crecimiento económico que impulse el desarrollo de la ciudad.