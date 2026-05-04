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Coahuila

Refuerzan acciones de salud en Morelos con jornada estatal

Ofrecen consultas, estudios preventivos y vacunación para fortalecer la atención comunitaria.

Por Alberto Ibarra Riojas - 04 mayo, 2026 - 03:46 p.m.
Refuerzan acciones de salud en Morelos con jornada estatal
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      Morelos, Coah.- Autoridades estatales, a través de la Secretaría de Salud y el programa Mejora Coahuila, pusieron en marcha una jornada de atención médica en la colonia Santa Rita, acercando servicios gratuitos a las familias del sector.

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      Jornada médica en Santa Rita

      Desde las 9:00 horas, personal médico brinda consulta general y dental, vacunación, así como detección de diabetes, hipertensión y VIH, además de estudios como mastografías y papanicolaou, priorizando la prevención y el diagnóstico oportuno.

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      Servicios de salud disponibles

      Las mastografías están dirigidas a mujeres mayores de 40 años o a quienes cuenten con indicación médica, por lo que se exhorta a la población a acudir y aprovechar estos servicios.

      Estas acciones buscan fortalecer la salud comunitaria mediante la atención directa y oportuna en beneficio de los habitantes.

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