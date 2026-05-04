Refuerzan acciones de salud en Morelos con jornada estatal

Morelos, Coah.- Autoridades estatales, a través de la Secretaría de Salud y el programa Mejora Coahuila, pusieron en marcha una jornada de atención médica en la colonia Santa Rita, acercando servicios gratuitos a las familias del sector.

Jornada médica en Santa Rita

Desde las 9:00 horas, personal médico brinda consulta general y dental, vacunación, así como detección de diabetes, hipertensión y VIH, además de estudios como mastografías y papanicolaou, priorizando la prevención y el diagnóstico oportuno.

Servicios de salud disponibles

Las mastografías están dirigidas a mujeres mayores de 40 años o a quienes cuenten con indicación médica, por lo que se exhorta a la población a acudir y aprovechar estos servicios.

Estas acciones buscan fortalecer la salud comunitaria mediante la atención directa y oportuna en beneficio de los habitantes.