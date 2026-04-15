Facilitan acceso a exámenes de cataratas a habitantes de Allende

Allende, Coah. — Habitantes de este municipio continúan accediendo a servicios de salud visual mediante traslados a la ciudad de Piedras Negras, donde se les realizan exámenes de cataratas con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Atención especializada en salud visual

Durante la jornada, personas de distintas colonias fueron acompañadas para recibir valoración médica especializada, destacando la importancia de acercar este tipo de apoyos a quienes enfrentan dificultades para atender problemas de la vista.

Impacto en adultos mayores

Beneficiarios coincidieron en que este tipo de acciones representan una oportunidad significativa para recuperar su visión y, con ello, mejorar su vida diaria, al tratarse de una condición que afecta principalmente a adultos mayores.

Este tipo de iniciativas refleja la importancia de mantener esfuerzos enfocados en la salud y el bienestar de la población, especialmente en sectores que requieren atención constante y seguimiento.