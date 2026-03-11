Anuncia Manolo Jiménez más inversión y entrega obras en Allende

Allende, Coah.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció una inversión de 20 millones de pesos para el municipio de Allende durante 2026, recursos que se destinarán a obras de infraestructura social, educativa y deportiva para fortalecer el desarrollo de la comunidad.

Durante su visita al municipio, el mandatario estatal también encabezó la entrega de diversas obras sociales realizadas a través del programa "A Pasos de Gigante", entre ellas una techumbre en la Secundaria Marcos Benavides, además de trabajos de pavimentación y recarpeteo en distintos sectores, con una inversión total de 6.8 millones de pesos. Estas acciones benefician directamente a más de 500 estudiantes y sus familias.

Jiménez Salinas explicó que originalmente se contemplaban otros proyectos con una inversión mayor; sin embargo, algunos no pudieron concretarse debido a la falta de consenso con particulares, por lo que se decidió redistribuir los recursos para impulsar nuevas obras en beneficio de la población.

Proyectos previstos para Allende

Entre los proyectos previstos para este año se encuentran mejoras en planteles educativos, la construcción de un pozo de agua potable para reforzar el abasto en el municipio y la rehabilitación del campo de béisbol de la Unidad Deportiva "Edilberto Montemayor", donde se contempla la instalación de un campo de béisbol nueve.

Estrategia estatal para el crecimiento

El gobernador destacó que estas acciones forman parte de la estrategia estatal para continuar impulsando el crecimiento de la región y adelantó que este 2026 Allende celebrará 200 años de su fundación, por lo que se preparan actividades especiales para conmemorar el bicentenario del municipio.