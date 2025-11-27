Carlos Villarreal entrega obras de drenaje y recarpeteo en Monclova

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de Monclova y reafirmar el compromiso de trabajar en equipo por una ciudad con mejor infraestructura y mayor calidad de vida para las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque y la entrega de obras realizadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

En estas acciones, el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado destinan más de 8 millones de pesos, para seguir llevando infraestructura y desarrollo parejos, ordenados y de calidad en Monclova.

En la colonia Las Misiones se realizó el arranque de obra de recarpeteo de la calle Fátima, entre calle San Charbel y calle Campanario, con una inversión total de 2,061,685 pesos y una intervención de 648 metros lineales, a través del programa de Obras Sociales del Gobierno del Estado.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de la obra de drenaje sanitario en la colonia Lomas de San Miguel en las calles Caballero Scout Tigre y Caballero Scout Águila, con un monto total de 6,315,393.67 pesos, provenientes del Plan de Inversión Prendamos Monclova. De esta manera, se continúa atendiendo una necesidad importante para las familias del sector y garantizando un servicio de drenaje seguro y eficiente.

La señora Azucena Sánchez López, beneficiaria de la obra de recarpeteo de la colonia Las Misiones, agradeció en nombre de las y los vecinos. "Quiero agradecer al alcalde Carlos Villarreal por traer esta obra tan necesaria. También al gobernador Manolo Jiménez, porque sabemos que estas obras se hacen en equipo con el Estado, y se nota cuando el municipio y el estado trabajan juntos".

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal señaló: "Estamos cumpliendo el compromiso de llevar obras a cada sector de Monclova. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando en proyectos que mejoran la movilidad, los servicios y la calidad de vida. Cuando se trabaja en equipo, los resultados se reflejan directamente en las colonias".

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando hombro con hombro con el Gobierno del Estado para que la infraestructura, los servicios y la inversión sigan llegando a todos los rincones de Monclova.