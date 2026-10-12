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Coahuila

Mujer sufre grave lesión en un pie tras ser atropellada por tractocamión en Nava

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Muzquiz y Venustiano Carranza; la mujer fue trasladada al Centro de Salud.

Por Alberto Ibarra - 12 octubre, 2026 - 11:36 a.m.
Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser atropellada por un tractocamión cerca de Soriana, en Nava.
Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser atropellada por un tractocamión cerca de Soriana, en Nava.
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      NAVA, Coahuila - Una mujer de 45 años resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada por un tractocamión en el cruce de las calles Múzquiz y Venustiano Carranza, a la altura de la tienda Soriana, en un accidente registrado este 12 de octubre.

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      Identificación de la víctima

      La afectada fue identificada como Sara Elizabeth Ramírez Medrano, quien sufrió una lesión severa en el pie derecho, con amputación de algunos dedos, de acuerdo con el reporte del Mando Coordinado. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron al Centro de Salud para recibir atención médica.

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      Acciones del conductor

      El conductor del tractocamión, identificado como Antonio Garduño Bolaños, de 66 años, permaneció en el lugar tras el accidente. Según la información proporcionada, fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del atropellamiento.

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