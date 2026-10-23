Denuncia mujer de Nava presuntas agresiones de su expareja y teme por su seguridad

NAVA, Coahuila - Una mujer denunció presuntas agresiones físicas por parte de su expareja y de la actual pareja de este. Según su testimonio, los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre en su domicilio y frente a su hijo, situación por la que aseguró haber presentado una denuncia ante las autoridades.

La mujer seúnaló que, después de reportar lo ocurrido, le indicaron que se resguardara con una persona de confianza, debido a que, según le explicaron, el presunto agresor tendría que ser sorprendido en el momento de los hechos para poder detenerlo.

Ante esta situación, manifestó su preocupación por no contar, desde su perspectiva, con garantías suficientes para sentirse segura junto con su hijo.

Incidente de agresión en el domicilio

También afirmó que las cámaras de seguridad de su vivienda captaron un incidente el 22 de octubre, cuando su expareja presuntamente pateó la puerta e intentó ingresar por la fuerza, ocasionando daños en la estructura.

Añadió que las grabaciones lo muestran circulando cerca del domicilio en un automóvil Nissan Versa color guinda, acompañado de su madre.

Solicitud de medidas de protección

La denunciante pidió que su caso reciba seguimiento y que se evalúen medidas de protección para ella y su hijo, ante el temor de que ocurran nuevas agresiones.

Los seúnalamientos corresponden a su testimonio; hasta el momento, no se cuenta con información independiente sobre el avance de la denuncia ni con una postura de las personas seúnaladas.