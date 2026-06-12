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Coahuila

Identifican a mujer localizada sin vida en panteón municipal de Morelos

La Fiscalía General del Estado informó que la víctima fue identificada como Sandra Alicia Salinas Sánchez, de 60 años; continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 junio, 2026 - 11:28 a.m.
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      MORELOS, COAH.- La mujer localizada sin vida la mañana de este jueves en el panteón municipal de Morelos fue identificada por autoridades estatales como Sandra Alicia Salinas Sánchez, de 60 años de edad, informó la Fiscalía General del Estado.

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      De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 10:20 horas en el camposanto ubicado en la zona centro del municipio. Trabajadores del lugar escucharon una detonación y, al acudir para verificar lo sucedido, encontraron a la mujer sin signos vitales a un costado de una tumba, por lo que dieron aviso a las autoridades.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley.

      Investigación en curso

      La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación con el fin de establecer de manera oficial las circunstancias en que ocurrió este hecho.

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