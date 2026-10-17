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Coahuila

Capacitan a mujeres para fortalecer su participación política en Cinco Manantiales

La Escuela Estatal de Cuadros 2026 impartió un taller sobre participación política femenina para promover el liderazgo en la toma de decisiones.

Por Alberto Ibarra - 17 octubre, 2026 - 02:28 p.m.
Mujeres de las regiones Norte y Cinco Manantiales participaron en una capacitación sobre liderazgo y participación política.
Mujeres de las regiones Norte y Cinco Manantiales participaron en una capacitación sobre liderazgo y participación política.
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      MORELOS, Coahuila - Mujeres de las regiones Norte y Cinco Manantiales participaron en una jornada de capacitación como parte de la Escuela Estatal de Cuadros 2026, convocada por el PRI, con el objetivo de fortalecer el liderazgo femenino y promover una mayor participación en la vida pública.

      Taller sobre participación política femenina

      Durante la actividad, Mari Carmen De León Medellín participó en la jornada, mientras que la licenciada María Pérez Galván impartió el taller "Participación política de la mujer", en el que abordó herramientas conceptuales, normativas y estratégicas para ampliar la presencia femenina en los espacios de toma de decisiones.

      Intercambio de experiencias y propuestas

      La capacitación también propició el intercambio de experiencias y propuestas para impulsar nuevos liderazgos en los municipios de la región, mediante la preparación de mujeres interesadas en participar en la vida política y en los asuntos públicos.

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