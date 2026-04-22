Contactanos
Coahuila

Camila Sosa conquista bronce nacional y enorgullece a Nava

Joven atleta destaca en Béisbol 5 durante los Juegos Nacionales CONADE 2026.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 abril, 2026 - 02:48 p.m.
Camila Sosa conquista bronce nacional y enorgullece a Nava
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nava, Coah. – La comunidad navense celebró el logro de Camila Nicole Sosa Sauceda, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Nacionales CONADE 2026, realizados en Nayarit, poniendo en alto el nombre del municipio.

      La joven, estudiante de la UANE campus Piedras Negras, formó parte del representativo de Coahuila en la disciplina de Béisbol 5, categoría mayor, donde, junto a su equipo, logró subir al podio tras enfrentar a los mejores conjuntos del país.

      Placeholder

      Impacto en la comunidad

      Ciudadanos destacaron que este tipo de logros reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los jóvenes deportistas de la región, quienes, con trabajo diario, buscan abrirse camino en el ámbito nacional.

      Placeholder

      Inspiración para nuevas generaciones

      Para muchos, el triunfo de Camila no solo representa una medalla, sino una motivación para nuevas generaciones, al demostrar que desde Nava también se pueden alcanzar metas importantes en el deporte.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados