Camila Sosa conquista bronce nacional y enorgullece a Nava

Nava, Coah. – La comunidad navense celebró el logro de Camila Nicole Sosa Sauceda, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Nacionales CONADE 2026, realizados en Nayarit, poniendo en alto el nombre del municipio.

La joven, estudiante de la UANE campus Piedras Negras, formó parte del representativo de Coahuila en la disciplina de Béisbol 5, categoría mayor, donde, junto a su equipo, logró subir al podio tras enfrentar a los mejores conjuntos del país.

Impacto en la comunidad

Ciudadanos destacaron que este tipo de logros reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los jóvenes deportistas de la región, quienes, con trabajo diario, buscan abrirse camino en el ámbito nacional.

Inspiración para nuevas generaciones

Para muchos, el triunfo de Camila no solo representa una medalla, sino una motivación para nuevas generaciones, al demostrar que desde Nava también se pueden alcanzar metas importantes en el deporte.